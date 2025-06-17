Karabük'te kaza yapan ATV'deki çocuk yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkan ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı.
Karabük'te kontrolden çıkan ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı.
T.Ü. idaresindeki 67 ABL 251 plakalı ATV, 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak'ta kontrolden çıkarak savruldu. ATV'deki sürücü ve yolcu C.Ü.(7) yere düştü.
Daha sonra ATV yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.
Kazada yolcu C.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
C.Ü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek hizmet Binası'na kaldırıldı.
Sürücü T.Ü'nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.