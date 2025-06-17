Karabük'te içme suyu destekleme kuyuları açılıyor

Karabük'te, kentin içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yeni içme suyu destekleme kuyuları açılıyor.

Karabük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toprakcuma mevkisinde bulunan Karasu Kaynağı'nda mevsimsel olarak yaşanan debi düşüşünü dengelemek için, Kastamonu DSİ 23. Bölge Müdürlüğü ve Edirne Sondaj Şube Müdürlüğü işbirliğiyle çalışmalara başlandı.

Araç Çayı sağ sahilinde açılması planlanan 5 ila 6 kuyudan, yaklaşık saniyede 300 litre ilave su temini hedefleniyor.

Bu sayede kuraklık dönemlerinde yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Köprü tipi filtre teknolojisi kullanılarak suyun silt oranı düşürülecek, bu da sistemin verimliliğini ve ömrünü artıracak.

Her bir kuyunun yaklaşık 855 bin lira maliyetle gerçekleştirilmesi öngörülürken, bu kaynaklar doğrudan Karabük İçmesuyu Arıtma Tesisi'ne entegre edilerek şehrin su güvenliği artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin her damla suyunu önemsediklerinin belirterek, "Vatandaşlarımıza kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu proje ile sadece bugünün değil, yarının su ihtiyacına da güçlü bir yanıt veriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.