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        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 17:51 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:51
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        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Öğlebeli Mahallesi Pekmez Sokak'ta Sakine Sarıçam'a ait (94) 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Ev sahibi Sakine Sarıçam'ın oğlu Satılmış Sarıçam (68), gazetecilere, evinden dumanların yükseldiğini gördüğünü ve hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.

        Yangının çıktığı sırada annesinin evde bulunduğunu belirten Sarıçam, "Annem elektrikli battaniye takmış, yangın ondan çıkmış." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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