Karabük'te yeni sosyal tesisin yapımına başlandı

Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yeni sosyal tesisin yapımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin sosyal yaşamına soluk getirecek olan proje, geniş yeşil alanları, dinlenme ve spor alanları, çok amaçlı sosyal tesis binasıyla yalnızca mahalle sakinlerine değil tüm Karabük'e hitap edecek bir merkez olarak tasarlandı.

Toplam 13 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek proje için 18 milyon 500 bin lira tutarında yatırım yapılırken, tesis tamamlandığında bölgedeki sosyal altyapıyı önemli ölçüde güçlendirmiş olacak.

Projede 10 bin metrekare yeşil alan, 1500 metrekare oyun ve spor alanı, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve 620 metrekarelik sosyal tesis binası yer alacak. 470 metrekaresi kapalı, 150 metrekaresi açık teras olacak şekilde planlanan yapı, 250 kişi kapasiteli bir restoran ve çok amaçlı kullanım salonu olarak hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, şehrin dört bir yanında insanların nefes alabileceği, ailecek zaman geçirebileceği alanlar inşa ettiklerini belirterek, "75. Yıl Mahallemizde yapımına başladığımız bu sosyal tesis, yalnızca bir yapı değil, Karabük'ün yaşam kalitesini yükseltme irademizin somut yansımasıdır. Yeşil alanları, çocuk oyun ve spor bölümleri, sosyal etkileşim imkanlarıyla donatılmış bu merkez, sadece mahalleye değil, tüm Karabük'e hitap edecek cazibe noktası olacak. Karabük için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.