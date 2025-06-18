Karabük'te demir yolu kenarları yangın riskine karşı temizlendi.

Açıklamada, merkeze bağlı Cemaller köyü yakınlarındaki demir yolu kenarında yangın riski oluşturacak 1 kilometrelik hatta bulunan materyallerin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince temizlendiği kaydedildi.

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