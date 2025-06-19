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        Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:15
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 34 BH 8013 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi 1048 Sokak'ta kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki ağaca, ardından bir apartmanın giriş kapısına çarparak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki S.E, H.Y, F.D. ve Z.H. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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