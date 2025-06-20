Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

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