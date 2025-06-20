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        Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:04 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:04
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        Karabük'te izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

        Operasyonda merdiven, 2 taş kazma, 2 bel küreği, kürek, levye, 2 kova, ip halat ve 2 eldiven ele geçirildi.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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