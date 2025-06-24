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        Karabük'te karacalar, yaban domuzları ve tilki kamerada

        Karabük'te ormanlık alanda karacalar, yerleşim bölgesinde ise yaban domuzları ve tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:18
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        Karabük'te karacalar, yaban domuzları ve tilki kamerada
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        Karabük'te ormanlık alanda karacalar, yerleşim bölgesinde ise yaban domuzları ve tilki cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Merkeze bağlı Keltepe bölgesinde orman işçileri, ağaçların arasında 3 karaca fark etti.

        İşçiler, karacaları araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kayıtta, bir süre bekleyen karacaların ormanlık alanda koşarak gözden kaybolduğu görülüyor.

        Safranbolu'nun Esentepe Mahallesi'nde ise yaban domuzları gece saatlerinde yerleşim alanına indi.

        Domuzlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Safranbolu Hüseyin Çelebi Mahallesi'nde de tilkinin parkta dolaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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