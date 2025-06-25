Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        "27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" 10-13 Haziran 2026'da düzenlenecek

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi 10-13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" 10-13 Haziran 2026'da düzenlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 27'ncisi 10-13 Haziran 2026'da gerçekleştirilecek.

        Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında Leyla Dizdar Kültür Merkezi Sadi Yaver Ataman Meclis Salonu'nda toplanan festival komitesi, Belgesel Film ile Safran festivallerinin tarihlerini belirledi.

        Toplantıda, 27. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 10-13 Haziran 2026'da, Safran Festivali'nin ise 17-19 Ekim 2025'te gerçekleştirilmesine karar verildi.

        Kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernek temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan festival komitesi üyeleri, Safranbolu'nun ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayan 2 etkinliğin daha fazla katılımcıya ulaşması ve kültürel derinliğinin artırılması yönünde görüş alışverişinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, yalnızca belgesel etkinliği değil, aynı zamanda kentin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma misyonunu üstlenen bir platformdur. Safran Festivali ise bu topraklara özgü eşsiz ürün olan safranı, kültürel ve ekonomik açıdan görünür kılmak adına büyük değer taşıyor." ifadelerini kullandı.

        Köse, her iki festivalin de daha nitelikli ve geniş katılımlı şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklara vakit kaybetmeden başlayacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Üniversitesinden kısa kısa
        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım
        Karabük Belediyesinden 5 mahalleye yatırım
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, Kızılcahamam'daki çalışma kampına katıldı
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt, Kızılcahamam'daki çalışma kampına katıldı
        Karabük Üniversitesi öğrencisinin danışmanlığındaki roket takımı ABD'de üçü...
        Karabük Üniversitesi öğrencisinin danışmanlığındaki roket takımı ABD'de üçü...
        Karabük'te karacalar, yaban domuzları ve tilki kamerada
        Karabük'te karacalar, yaban domuzları ve tilki kamerada