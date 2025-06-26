Öz Sağlık-İş Sendikası, işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti

Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, kamuda çalışan işçilerin ücret ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebinde bulundu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi girişinde toplanan sendika üyeleri, afiş ve posterlerle taleplerini iletti.

Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Damla Yılmaz Ekemen, yaptığı basın açıklamasında, HAK-İŞ'li emekçiler olarak aylar önce başlayan Kamu Çerçeve Protokolü sürecini umutla ve sabırla takip ettiklerini söyledi.

Sürecin emeklerinin karşılığını alacakları, geçim dertlerine çare olacak toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını beklediklerini belirten Ekemen, "Yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin 1800 liraya çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasında farklılık olması için kıdem zammının ücrete eklenmesini, birinci yılın ilk 6 ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

Ekemen, aradan uzun süre geçmesine rağmen Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) sunduğu teklifin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirerek, "TÜHİS, birinci 6 ay için yüzde 16'lık zam teklifi sundu ancak ilk 5 ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden yüzde 15'e ulaşmış durumda. Yani teklif edilen zam daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda." diye konuştu.

Emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil ücret, insanca yaşam ve büyümeden hakkettikleri payı talep ettiklerini anlatan Ekemen, yeni, daha kapsayıcı, talepleri ve beklentileri karşılayacak, mağduriyetleri giderecek teklifin sunulmasını istediklerini anlattı.

"Türkiye büyürken, emeğin payı küçülmesin diyoruz." diyen Ekemen, gelir adaletinin sağlanmasını ve toplu sözleşmenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.