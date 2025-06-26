Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde hurda depolanan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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