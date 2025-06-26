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        Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:35 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:35
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        Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kemal Oyman Sanayi Sitesi'nde hurda depolanan alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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