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        Karabük Belediyesinden, Belenköy TOKİ'nin altyapı sorununa çözüm

        Karabük Belediyesi, Belenköy TOKİ bölgesinde başlatılan kanalizasyon hattı çalışmasıyla, bölgenin uzun süredir devam eden altyapı sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:14
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        Karabük Belediyesinden, Belenköy TOKİ'nin altyapı sorununa çözüm
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        Karabük Belediyesi, Belenköy TOKİ bölgesinde başlatılan kanalizasyon hattı çalışmasıyla, bölgenin uzun süredir devam eden altyapı sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde, 1100 metre uzunluğunda ve 400 milimetre çapında koruge borularla modern kanalizasyon hattı inşa ediliyor.

        Servis yolu açım çalışmaları tamamlanırken, hat imalatının Temmuz ayı içerisinde bitirilerek sistemin devreye alınması hedefleniyor.

        Yeni altyapı sistemiyle Belenköy ve çevresindeki kanalizasyon kaynaklı çevre ve sağlık sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması, bölgenin teknik altyapısının günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bölge halkının uzun yıllardır karşı karşıya kaldığı sorunu çözüme kavuşturduklarını belirterek, "Karabük'ün her mahallesinde yaşam kalitesini yükseltecek, çevreye ve sağlığa duyarlı altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Altyapıda sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretmek için sahadayız, çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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