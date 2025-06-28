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        Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 10:10 Güncelleme: 28.06.2025 - 10:12
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        H.M. idaresindeki 78 SG 393 plakalı otomobil, Kaya Erdem Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada otomobildeki F.M. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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