Karabük'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
H.M. idaresindeki 78 SG 393 plakalı otomobil, Kaya Erdem Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki F.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.