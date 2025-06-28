Karabük'te "2. Esnaf Şurası" düzenlendi

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) tarafından "2. Esnaf Şurası" programı düzenlendi.

5000 Evler Kanyon Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen programda, kentteki esnafların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Programda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, esnafların karşılaştığı sorunların farkında olduklarını belirterek, "22 yıllık iktidarımız döneminde çok sıkıntılı zamanlarımız oldu ancak iyi zamanlarımız da oldu. Şu an dünya genelinde ekonomik çalkantıdan kaynaklı olarak birtakım sıkıntılar yaşadığımız gerçek. Sizler yapmış olduğunuz mesleki faaliyet nedeniyle çok daha etkileniyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna doğru ekonomik iyileşme beklediklerini dile getiren Şahin, "Yıl sonuna doğru enflasyonun yüzde 20 mesafesine gelmesi hesaplanıyor. Devletimiz de orta vadeli programını buna göre dizayn vermiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise kentte geçmiş yıllardaki yatırım konusundaki sorunlara değinerek, bu sorunların çözüme kavuşturulduğunu belirtti.