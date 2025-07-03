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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den yatırım açıklaması

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yatırımların hayata geçirilmesi için yeni ihale süreçlerinin tamamlandığını, 12 ve 16 derslikli 2 okul ve Eflani Hükümet Konağı binalarının yapımının başlayacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:33
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        AK Parti Karabük Milletvekili Şahin'den yatırım açıklaması
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, eğitim ve kamu hizmetlerine yönelik önemli yatırımların hayata geçirilmesi için yeni ihale süreçlerinin tamamlandığını, 12 ve 16 derslikli 2 okul ve Eflani Hükümet Konağı binalarının yapımının başlayacağını belirtti.

        Şahin, yaptığı açıklamada, Karabük İl Özel İdaresince yürütülen proje kapsamında, Kayabaşı Mahallesi'nde 12 derslikli Mehmet Akif İlkokulu yapım işinin, Kapullu Mahallesi'nde 16 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu yapım işinin 30 Haziran'da, Eflani Hükümet Konağı ikmal inşaatı yapım işinin ise 1 Temmuz'da ihale edildiğini ve yüklenici firmaların belirlendiğini bildirdi.

        Söz konusu projelerin yüklenici firmalar tarafından 360 gün içinde tamamlanarak hizmete sunulacağını aktaran Şahin, "Her alanda Karabük'ümüzün ihtiyaçlarını gözeterek planladığımız bu yatırımlar, sadece binalar değil yarınlara yapılan güçlü birer adımdır. Her bir projede hemşerilerimizin yaşam kalitesini artırma hedefiyle çalışıyoruz. Karabük'ün dört bir yanında yükselen bu eserler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun yereldeki somut yansımalarıdır. İhalesi tamamlanan projelerin verilen sürelerinde öncesinde tamamlanarak milletimizin hizmetine sunulması için süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Şahin ayrıca, temmuz ayı içerisinde merkeze bağlı Gölören-Saitler köyü depo yapımı ile Kayı köyü depo tadilatı yapım işinin, Eskipazar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve pansiyon binası bakım-onarım işinin, Ovacık Spor Lisesi, pansiyon binaları, spor salonu bakım-onarım ve çevre düzenlemesinin, Mehmet Mescier Özel Uygulama Okulu bakım-onarım işinin, Beşbinevler Mahallesi'nde 16 derslikli okul binası yapım işinin İl Özel İdaresi tarafından hale edileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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