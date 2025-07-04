Karabük Üniversitesi kampüsünde tilki görüntülendi
Karabük Üniversitesi kampüsünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük Üniversitesi kampüsünde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rektörlük binasının yakınlarına gelen tilkiyi fark eden bir kişi, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kayıtta, binanın yakınlarında gezinen tilkinin, seslenen kişilerin olduğu yöne ilerlemesi yer alıyor.
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