Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi tarafından kente yeniden kazandırılan lunapark, hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lunapark, kentin sosyal yaşamına hareketlilik getirirken, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ikramı programıyla da anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Aşure ikramı, AK Parti Karabük İl Başkanlığı organizasyonuyla lunapark alanında gerçekleştirildi.

Programa Ak Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

- AK Parti Karabük heyeti, Şeker Kanyonu'nda yürütülen çalışmaları inceledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, sel afetinden etkilenen Yenice Şimşir Deresi (Şeker Kanyonu) bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından en önemli ekosistemlerinden biri olarak bilinen ve "acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" ilan edilen Yenice Ormanları'nın içinden geçen Şeker Kanyonu'nda, selin ardından ciddi altyapı tahribatı meydana geldi.

İncebacaklar köy yolunun yaklaşık 30 metrelik kısmında oluşan çökmelerin derinliği bazı yerlerde 15 metreyi buldu.

Bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında 250 metre uzunluğunda beton duvar, taş dolgu, brit ve korkuluk imalatlarıyla ulaşım altyapısının yeniden güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, vatandaşların can ve mal güvenliği için ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Ulaşımın güvenli ve sürdürülebilir şekilde sağlanması adına kalıcı çözümleri hayata geçiriyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla burada." ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç da, "Yenice halkımızın yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada çözüm üretmeye devam edeceğiz. Yapılan çalışmaların tamamı kalıcı çözümler üretmeye yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Salt ise şunları kaydetti:

"Doğasıyla Karabük'ümüzün incisi olan Yenice ilçemizde meydana gelen afetin izlerini devlet-millet işbirliğiyle hızla siliyoruz. Can ve mal güvenliğini önceleyen bir anlayışla, tüm kurumlarımızla sahadayız. Bu eşsiz doğal mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmakta kararlıyız."