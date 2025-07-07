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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, belediye hizmetlerini değerlendirdi

        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentte hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:25
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        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, belediye hizmetlerini değerlendirdi
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        Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentte hayata geçirilen projeler ve devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

        Çetinkaya, gazetecilere, 41 dönümlük arazi üzerine kurulan ve 3 bin sahipsiz hayvan kapasitesine sahip barınakla hayvanların güvenli ortamda yaşayacağını belirterek, "Hem hayvanlarımız daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürecek hem de vatandaşlarımız için sokaklarda daha huzurlu ortam oluşacak." dedi.

        Sosyal projelere de değinen Çetinkaya, 5000 Evler ve 100. Yıl mahallelerine hitap edecek sosyal tesisin temelinin atıldığını, iki kreş inşaatının sürdüğünü, aktif yaş alma merkezi ve terminal projelerinin de başlama aşamasında olduğunu kaydetti.

        Karabük genelinde yürütülen altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'ndeki yenileme sürecinde su, kanalizasyon ve enerji hatlarının yenilendiğini, projenin başlangıçta yalnızca cephe düzenlemesi olduğunu ancak altyapı ihtiyacı nedeniyle kapsamının genişletildiğini söyledi.

        Çetinkaya, kent genelinde 110 bin ton asfalt serimi hedeflediklerini, mevcutta 127 parkın revize edildiğini ve 12 mahallede yeni tema parkların kurulacağını ifade etti.

        Göreve geldikleri günden bu yana geçen 15 aylık süreci değerlendiren Çetinkaya, seçim döneminde vadedilen 48 maddenin yüzde 60'ının tamamlandığını, geri kalanların ise planlandığı şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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