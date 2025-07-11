Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:40 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.K. idaresindeki 10 YA 314 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda S.A'nın kullandığı 78 AAU 757 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 78 AAU 757 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi.

        Kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Yeni dönem! Terör örgütü ilk silahları bıraktı
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        Bahçeli: Fevkalade önemde günler yaşanmaktadır
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        AK Partili Çelik: Kritik eşik geçilmiştir
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        Halil Ergün: Kendimizi güvende hissettik
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Karısını pantolon ile boğdu! Vahşette ceza indirimi!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Asensio'da flaş gelişme!
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Tesla marka araç elektrik direğine çarptı!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        Kaçak iskeleyi kendisi yıktı
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Sude'yi hayattan koparan kaza!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        Türkiye, gayrimenkul alım-satım masraflarında dünyanın neresinde?
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrenciler...
        Uluslararası Siber Güvenlik Olimpiyatı'na katılan Karabük BİLSEM öğrenciler...
        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı
        Kayalıktan düşüp ayağı kırıldı, ekipler kurtardı
        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te kayalıktan düşen kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen motorlu bisikletteki 6 kişi yaralandı
        Karabük Belediyesinden evliliğe adım atan çiftlere destek
        Karabük Belediyesinden evliliğe adım atan çiftlere destek
        Karabük'te devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı