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        Karabük'te bilim etkinliği düzenlendi

        Karabük Belediyesinin çocuklara yönelik yaz dönemi etkinlikleri kapsamında "Bilimsel Oyun Gecesi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:20 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:20
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        Karabük'te bilim etkinliği düzenlendi
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        Karabük Belediyesinin çocuklara yönelik yaz dönemi etkinlikleri kapsamında "Bilimsel Oyun Gecesi" programı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Bilim Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, farklı yaş gruplarından çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

        Bilimin eğlenceli yüzünü çocuklarla buluşturan programda, bilimsel oyun istasyonları, deney gösterileri, yarışmalar ve drama çalışmaları gibi birçok etkinlik eş zamanlı sunuldu.

        Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar, çocukların hem eğlenmesini hem de bilimsel farkındalık kazanmasını sağladı.

        Açık alanda oluşturulan renkli atmosfer, ailelerin de ilgisini çekerken, etkinlik alanında kurulan etkileşimli oyun parkurları ve uygulamalı atölyeler, çocuklar için dikkati çekici birer öğrenme ortamı sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, bilimle büyüyen nesiller hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarımızın erken yaşta bilimsel kavramlarla tanışması, geleceğe yönelik büyük kazanımdır. Karabük Belediyesi olarak eğitimi, araştırmayı ve merak etmeyi teşvik eden her projeyi önemsiyoruz. Bilim Merkezimizde hayata geçirdiğimiz bu etkinlikler, çocuklarımızın gelişimine katkı sunmanın yanı sıra onları nitelikli vakit geçirebilecekleri güvenli alanlarla buluşturuyor. Yaz döneminde benzer içeriklerle buluşmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri

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