Karabük'te çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Çetin Kızılpınar'ın oturduğu 2 katlı müstakil eve sıçradı.

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