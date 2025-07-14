Karabük'te firari hükümlü yakalandı
Karabük'te hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabük'te hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde çalışma yürütüldü.
Hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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