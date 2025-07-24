Karabük'teki orman yangınlarına 2. gününde müdahale sürüyor

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 14.42 ile Ovacık ilçesine bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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