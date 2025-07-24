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        Orman yangını şehitlerinden Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:32 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:32
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        Orman yangını şehitlerinden Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman muhafaza memuru Enes Kızılyer, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

        Orman şehidi Enes Kızılyer'in (25) cenazesi, ailesi tarafından Ankara'dan alınarak memleketi Karabük'e getirildi.

        Kızılyer için Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

        Daha sonra Sevgi Pınarı Camisi'ne getirilen Kızılyer'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından 5000 Evler Aile Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, orman teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale sırasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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