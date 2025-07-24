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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 10:40 Güncelleme: 24.07.2025 - 10:40
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        GÜNCELLEME - Karabük'teki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 16.29'da çıkan yangınla ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Muhtarın, yangından kısa süre önce bölgede alkol almış halde kendisini arayan ve yangın sırasında da bölgede bulunduğunu belirttiği köy sakini B.K’nin (58) yangını çıkarmış olabileceğini beyan etmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        Jandarma ekiplerince köyde yakalanan şüpheli B.K'nin yapılan kontrolde 2,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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