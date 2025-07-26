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        Karabük'teki orman yangınında yaralanan kedinin yardımına hayvanseverler yetişti

        ZAFER GÖDER - Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında havyanseverler tarafından bulunan yaralı kedi, tedavi ettirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:45
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        Karabük'teki orman yangınında yaralanan kedinin yardımına hayvanseverler yetişti
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        ZAFER GÖDER - Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde çıkan orman yangınlarında havyanseverler tarafından bulunan yaralı kedi, tedavi ettirilecek.

        Safranbolu'nun Çavuşlar köyü mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınlardan, ağaçların yanı sıra yaban hayvanları ile yerleşim yerlerindeki evcil hayvanlar etkilendi.

        Samsun ve Bursa'dan Karabük'e gelen ALFA Arama Kurtarma Derneği Başkanı Demet Yarlıgaç, Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç ve dernek üyesi İbrahim Kaya, yangın alanındaki yaralı hayvanların kurtarılması ve tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

        Yangının etkilediği bölgelerde inceleme yapan dernek üyeleri, Safranbolu'nun Çavuşlar köyünde çıkan yangının büyümesi sonucu birçok evin hasar gördüğü Kamış köyündeki evlerden birinde yaralı kedi buldu.

        Kedinin patilerinin yandığını gören hayvanseverler, mama vererek karnını doyurdukları kedinin patilerine pansuman yaptı.

        Gönüllü veteriner hekimlerce tedavi edilecek kedinin, ilerleyen süreçte sahiplendirilmesi amaçlanıyor.

        - "Hayvanların yardıma ihtiyacı var"

        Dernek üyesi İbrahim Kaya, AA muhabirine, yaşam hakkı savunucusu olduklarını söyledi.

        Deprem, sel, yangın gibi afetlerde önce insanlara, sonra hayvanlara yardım için koştuklarını dile getiren Kaya, "Burada da insanla alakalı sıkıntı yok ama hayvanların yardıma ihtiyacı var." dedi.

        Kaya, kediyi bulduklarında patilerindeki yanıkları gördüklerini anlatarak, "Şu an çok sıkıntısı yok. Sinirleri zarar görmemiş. Yanık tedavisiyle tekrar sağlığına kavuşacak. Burada yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanları ile evcil hayvanları ücretsiz kliniklere götürüp, tedavi ettirip sahiplendireceğiz ya da koruma altına alacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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