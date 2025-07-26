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        Safranbolu'da tarihi konağın müştemilatı yandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın müştemilatı yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:57
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        Safranbolu'da tarihi konağın müştemilatı yandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tarihi konağın müştemilatı yangında kullanılamaz hale geldi.

        Bağlarbaşı Mahallesi'deki tarihi konağa ait müştemilatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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