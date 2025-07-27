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        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te orman yangınlarına ilişkin konuştu:

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 02:25 Güncelleme: 27.07.2025 - 02:25
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        Adalet Bakanı Tunç, Karabük'te orman yangınlarına ilişkin konuştu:
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınların meydana geldiğini belirterek, "33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

        Bakan Tunç, Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nde Karabük Valisi Mustafa Yavuz'dan bilgi aldıktan sonra beraberinde AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile yangın bölgesinde inceleme yaptı.

        Cumayanı köyü mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Tunç, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman yangınının 4 gündür devam ettiğini belirtti.

        Bulundukları noktada yangının biraz hafiflediğini gördüklerini ifade eden Tunç, "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı da bugün Karabük'teydi. Burada açıklamalarda bulundu yangınla ilgili. Ülkemiz genelinde bir günde 76 yangının çıktığını söyledi. Şu anda da Bursa başta olmak üzere 5 ayrı şehrimizde, Karabük de bunlardan biri." diye konuştu.

        Tunç, yangınların söndürülmesiyle ilgili büyük çaba olduğunu vurgulayarak, Karabük'te de Vali Yavuz ve AFAD koordinesinde bütün yangın söndürme ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu, yangının yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili çaba gösterildiğini kaydetti.

        Karabük'te 18 köyün tahliye edildiğini aktaran Tunç, "Şu anda bu noktada herhangi bir risk olmadığını yetkili arkadaşlarımız ifade ettiler." dedi.

        - "Yangının yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili geniş tedbir alınıyor"

        Tunç, orman yangınlarının yaz mevsimi başladığından bu yana ülke için önemli problem olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Özellikle orman teşkilatımızın büyük mücadelesi var, uyarıları var vatandaşlarımıza. Özellikle orman alanlarına girilmesi kısıtlandı. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Anız yakmak, bunların hepsi yasak. Bu yasak fiillere dikkat etmesi lazım vatandaşlarımızın. Özellikle yangının çıkmaması için çaba göstermek lazım. Yangın çıktıktan sonra rüzgarın da etkisiyle söndürme noktasında çok güçlükler çekiliyor.

        Bu kapsamda 26 Haziran'dan bu yana geldiğimiz süreçte 33 ilde adli soruşturmalara konu olan yangınlar meydana geldi. 33 ilde 97 şüpheli hakkında bugüne kadar işlem yapıldı. 97 şüpheliden 21'i tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Gerek dikkatsizlik ve özensizlik gerek kasten gerekse farklı sebeplerle yangın çıkmasına sebebiyet verenlerle ilgili adli işlemler yapılıyor."

        Vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da açıklamalar yaparak bu uyarıları tekrar ettiğini ifade etti.

        Tunç, orman teşkilatının yangınların söndürülmesi için büyük gayret gösterdiğinin altını çizerek, "Valimiz, milletvekillerimiz burada, vatandaşlarımızın yanındayız. Yerleşim yerlerine ulaşmamasıyla ilgili de geniş tedbir alınıyor. Bursa ile ilgili haberler aldık. İnşallah büyümeden bu yangınlar cana bir şey olmadan söndürülür. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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