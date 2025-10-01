Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Belirlenen 3 ikamet ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 1,25 gram sentetik uyuşturucu, 1,63 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

4 şüpheliye, "ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmak" ve "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak"tan toplamda 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Diğer operasyonda ise 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 14,05 gram sentetik uyuşturucu ile 19 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.