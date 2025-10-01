Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 01.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:00
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı
        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

        Belirlenen 3 ikamet ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 1,25 gram sentetik uyuşturucu, 1,63 gram kenevir tohumu ve ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        4 şüpheliye, "ruhsatsız kurusıkı tabanca bulundurmak" ve "uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak"tan toplamda 60 bin 812 lira idari para cezası uygulandı, 3 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

        Diğer operasyonda ise 1 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 14,05 gram sentetik uyuşturucu ile 19 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi, 2 cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

