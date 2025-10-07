Habertürk
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Başdağ'ın cenazesi Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

        Giriş: 07.10.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.10.2025 - 18:41
        Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Karabük'te 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Halit Başdağ'ın cenazesi Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü kentteki özel bir hastanede yaşamını yitiren Başdağ'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Başboyunduruk köyü camisine getirildi.

        Namaz ve düzenlenen askeri törenin ardından Başdağ'ın cenazesi, Başboyunduruk köyü aile mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye, Başdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, kurum müdürleri, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

