Karabük'te "9. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali"nin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu'nun sadece mimarisiyle değil, biyoçeşitliliği ve bitki florasıyla da dünyanın dikkatini çektiğini belirterek, "İşte bu eşsiz hazinelerden biri olan 'Safranbolu safranı' Avrupa Birliği nezdinde, ülkemizi temsil eden ilk baharat olma onuruyla kültürümüzün ve toprağımızın bereketini tüm dünyaya yansıtmaktadır." dedi.

Safranın gıda, kozmetik, sağlık gibi pek çok alanda kullanıldığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"2023 yılında 81 dekar alanda 35 kilogram olarak kaydedilen safran hasadımız, 2024 yılında 104 dekara ulaşarak yaklaşık 50 kilogramlık hasatla taçlanmıştır. Bu yıl ise 110 dekar alanda üreticilerimizin alın teri, sabrı ve özverisiyle 55 ila 58 kilogram arasında hasat beklemekteyiz. Her geçen yıl artan bu bereket, bizlere toprağın sesine kulak verip safranı koruma, geliştirme ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu da yüklemektedir."