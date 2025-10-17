Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te "9. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali"nin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 18:07 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te "9. Safran Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali"nin açılışı kortej yürüyüşüyle yapıldı.

        Protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Babasultan Mahallesi Şehitlik önünden Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan yürüyüş, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu'nun sadece mimarisiyle değil, biyoçeşitliliği ve bitki florasıyla da dünyanın dikkatini çektiğini belirterek, "İşte bu eşsiz hazinelerden biri olan 'Safranbolu safranı' Avrupa Birliği nezdinde, ülkemizi temsil eden ilk baharat olma onuruyla kültürümüzün ve toprağımızın bereketini tüm dünyaya yansıtmaktadır." dedi.

        Safranın gıda, kozmetik, sağlık gibi pek çok alanda kullanıldığını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "2023 yılında 81 dekar alanda 35 kilogram olarak kaydedilen safran hasadımız, 2024 yılında 104 dekara ulaşarak yaklaşık 50 kilogramlık hasatla taçlanmıştır. Bu yıl ise 110 dekar alanda üreticilerimizin alın teri, sabrı ve özverisiyle 55 ila 58 kilogram arasında hasat beklemekteyiz. Her geçen yıl artan bu bereket, bizlere toprağın sesine kulak verip safranı koruma, geliştirme ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğunu da yüklemektedir."

        Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de safranın üretici sayısının her geçen gün arttığını dile getirerek, "Genç üreticilerin, genç çiftçilerin, bu işe emek veren, zevk alarak bu işi yapan tüm çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da hepimize görev düşüyor." diye konuştu.

        Etkinlikler kapsamında katılımcılara cinci macunu ve zerde ikram edildi.

        Kortej yürüyüşüne, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        Bakan Fidan: AB'nin niyet ortaya koyması gerekiyor
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        "Dezenflasyon süreci yolunda ilerliyor"
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        İşte 2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Karabük'te çıkan yangında 36 arı kovanı zarar gördü
        Karabük'te çıkan yangında 36 arı kovanı zarar gördü
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'nde incelemelerde bul...
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, Zonguldak Caddesi'nde incelemelerde bul...
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi
        Karabük'te fiyatı 100 liraya düşen hamsi tezgahlarda kısa sürede tükendi
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa