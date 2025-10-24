Habertürk
Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te "15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" başladı

        Karabük'te düzenlenen "15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" başladı.

        Giriş: 24.10.2025 - 19:27 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:27
        Karabük'te "15. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu" başladı
        Karabük Belediyesi Sanat Evi'nde "Ailede Ebeveyn" temasıyla düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Vali Mustafa Yavuz, "Aile Yılı" kapsamında bu yıl birçok kurum tarafından çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

        Yavuz, anne ve baba olmanın toplumsal yapı için taşıdığı önemine ve sevginin aile içerisindeki en temel husus olduğuna dikkati çekerek "Ebeveyn olarak, çocuklarımızı koşulsuz sevmemiz lazım. Cömertçe çocuklarımıza sevgimizi sunmamız lazım ki saygı ve sevgi görelim." ifadelerini kullandı.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da üniversite olarak "Aile Yılı" kapsamında çeşitli organizasyonlar planladıklarını aktararak "Bu kapsamda 'Aile İçi Dayanışma Sosyal Model Tasarım Yarışması' açtık. Türkiye çapında organize ettiğimiz yarışmaya 64 ilden gençlerimiz proje önerilerini verdiler." diye konuştu.

        Konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Karasal, Araştırmacı-Yazar Ramazan Kayan, İHH Gazze Yetim Birimi Başkanı Nil el Hüseyni ve Küresel Sumud Filosu Aktivisti Zeynel Abidin Özkan'ın katılımıyla açılış paneli düzenlendi.

        Sempozyum, 26 Ekim'de sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

