        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        AK Parti Karabük heyetinden Eflani'de ziyaret ve inceleme

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:47 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:47
        AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve teşkilat mensupları, Eflani ilçesinde ziyarette bulundu.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, heyet, ilçede yapımı süren Hükümet Konağı inşaat alanı ile "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında devam eden TOKİ konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        İncelemelerin ardından ilçede taşımalı sistemle sağlanan doğal gaz arzının başlaması dolayısıyla Demirtaş ailesi ziyaret edilerek doğal gaz ocağının ateşi yakıldı.

        Hane ziyaretinde AK Parti heyetine Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da eşlik etti.

        Daha sonra ilçedeki vatandaşlarla bir araya gelen heyet, talep ve önerileri dinledi, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

