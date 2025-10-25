Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin'in cenazesi defnedildi

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in cenazesi, memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.10.2025 - 18:37
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası Abdullah Şahin'in cenazesi defnedildi
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in babası ve AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in dedesi Abdullah Şahin'in cenazesi, memleketi Karabük'ün Ovacık ilçesinde toprağa verildi.

        Yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra dün evde 97 yaşında yaşamını yitiren Şahin'in cenazesi, Ekincik köyü Pehlivanoğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

        Şahin'in cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, eski Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, bazı kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

