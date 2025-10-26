Karabük Üniversitesi'nden yeşil üretime bilimsel katkı için uluslararası işbirliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kazakistan Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi, atık malzemelerden sürdürülebilir ambalaj üretimi için güçlerini birleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Kanbur'un baş araştırmacı olarak yürüttüğü proje, Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi işbirliğiyle çevre dostu üretim yaklaşımını hayata geçiriyor.

Proje kapsamında midye kabukları, deniz kabukları ve tarımsal atıklar değerlendirilerek polipropilen bazlı gıda ambalaj malzemeleri üretilecek.

Çalışmalar 3 yıl sürecek, iki ülkenin bilim insanları ortak laboratuvar çalışmaları yürütecek ve geliştirilen materyallerin performans testleri hem Kazakistan hem de KBÜ laboratuvarlarında gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanbur, projenin iki ülke arasındaki akademik işbirliğinin önemli bir örneği olduğunu belirterek, "Bu yaptığımız proje, Atyrau Petrol ve Gaz Üniversitesi ile imzalanan ikili işbirliği anlaşması çerçevesinde yürütülüyor. Çalışmamızda atık malzemelerden ambalaj malzemesi üretmeyi hedefliyoruz. Bu atıklar genellikle midye kabukları, deniz kabukları gibi denizsel kökenli atıklar ile bazı tarımsal kalıntılardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.