        Karabük Haberleri

        Karabük'te bodrum katta çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 09:07 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:07
        Barış Mahallesi Ermersa Sitesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

