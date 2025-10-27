Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada
Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çerçiler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Arabacı, serasında marulların eksildiğini fark edince harekete duyarlı güvenlik kamerasını inceledi.
Arabacı, incelemenin ardından serasına ayı yavrusunun girdiğini gördü.
Görüntülerde, seraya giren ayı yavrusunun marulları yemesi ve kapıya tırmanarak seradan çıkması yer alıyor.
