        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada

        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada

        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:22
        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu kamerada
        Karabük'te seraya girip marul yiyen ayı yavrusu güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Çerçiler Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Arabacı, serasında marulların eksildiğini fark edince harekete duyarlı güvenlik kamerasını inceledi.

        Arabacı, incelemenin ardından serasına ayı yavrusunun girdiğini gördü.

        Görüntülerde, seraya giren ayı yavrusunun marulları yemesi ve kapıya tırmanarak seradan çıkması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

