        Karabük Haberleri

        Karabük'te otomobiliyle ters yönde ilerleyen alkollü sürücü kazada yaralandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü başka araca çarpması sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:40
        
        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü başka araca çarpması sonucu yaralandı.

        İstasyon Mahallesi'nde ters yönde ilerleyen M.A.T. idaresindeki 78 ACJ 934 plakalı otomobil, İ.A. yönetimindeki 78 ACF 377 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle İ.A. idaresindeki otomobil devrildi, sürücü M.A.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan kontrollerde sürücü M.A.T'nin 2,28 promil alkollü olduğu belirlendiği öğrenildi.

