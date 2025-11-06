Karabük'te otomobiliyle ters yönde ilerleyen alkollü sürücü kazada yaralandı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü başka araca çarpması sonucu yaralandı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin sürücüsü başka araca çarpması sonucu yaralandı.
İstasyon Mahallesi'nde ters yönde ilerleyen M.A.T. idaresindeki 78 ACJ 934 plakalı otomobil, İ.A. yönetimindeki 78 ACF 377 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İ.A. idaresindeki otomobil devrildi, sürücü M.A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde sürücü M.A.T'nin 2,28 promil alkollü olduğu belirlendiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.