Karabük'te park halindeki otomobil yandı
Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Sokak'ta A.Y.'ye ait 16 SUM 70 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
