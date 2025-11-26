Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te park halindeki otomobil yandı

        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 22:42 Güncelleme: 26.11.2025 - 22:42
        Karabük'te park halindeki otomobil yandı
        Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 39. Sokak'ta A.Y.'ye ait 16 SUM 70 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

