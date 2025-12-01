Karabük'te tefecilik operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "mali suçlarla mücadele" kapsamında çalışma yaptı.

"Tefecilik" suçunu işledikleri değerlendirilen ve hesaplarında 45 milyon 496 bin 815 lira para hareketliliği tespit edilen Z.D, O.E, A.D. ve A.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, toplam 2 milyon 250 bin lira karşılığı senet, 44 bin lira suç geliri olduğu değerlendirilen para, kredi kartları ile verilen ödemelere ait notların bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. ve A.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, O.E. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.