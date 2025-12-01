Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesis projesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 bin metrekarelik alanda yürütülen projede, 10 bin metrekarelik bir yeşil alan ile çocuk oyun, spor, dinlenme bölümleri ve yürüyüş yolları yer alıyor.

Bunun yanı sıra 470 metrekare kapalı ve 150 metrekare açık teras alanından oluşan toplam 620 metrekarelik tesis binasının yapımı da devam ediyor.

Tesis, restoran ve çok amaçlı etkinlik alanı olarak vatandaşlara hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, tesisin, vatandaşların dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği modern yaşam alanı olacağını belirterek, "Karabük'ün sosyal yaşamına değer katacak bu yatırımı titizlikle sürdürüyoruz. Şehrimizin farklı bölgelerinde yürüttüğümüz projeler gibi bu tesis de yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım." ifadelerini kullandı.