Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te Ergenekon Mahallesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 14:35 Güncelleme: 02.12.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'ten kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'te Ergenekon Mahallesi'ndeki asfalt çalışması tamamlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ergenekon Mahallesi ve çevre bölgelerinde başlatılan dönüşüm çalışmalarında bir aşama tamamlandı.

        Bu kapsamda kanalizasyon hattı yenilendi, yeni içme suyu hatları döşenerek altyapı güçlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kanalizasyon ve içme suyu hatlarını tamamen yenileyerek uzun yıllar hizmet verecek sağlam bir altyapı kurduklarını belirterek, "2 bin metrelik bulvar düzenlemesi, dere ıslahı, kaldırım ve peyzaj yenilemeleri ile modern aydınlatma çalışmaları tamamlandığında, Ergenekon Mahallesi daha düzenli, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanına dönüşecek. Şehrimizin yarınlarını adım adım inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Karabük Üniversitesi mezunu Salman'a Seoul Design Awards'ta üç ödül

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) mezunu Yılmaz Salman, kahve atıklarını kuş yuvalarına dönüştüren projesiyle Seoul Design Awards'ta üç ödül kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 2022 yılı mezunu tasarımcı Salman, kahve atıklarını kuş yuvalarına dönüştüren projesiyle Seoul Design Awards'ta üç kategoride ödüle layık görüldü.

        Proje kapsamında kullanılmış kahve telveleri, basınçlı kalıplama yöntemiyle biyolojik olarak parçalanabilir modüler kuş yuvalarına dönüştürülüyor.

        Yuvalar, çiftliklerde doğal haşere kontrolü sağlayarak pestisit kullanımını azaltıyor, sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Ağaca çarpan araç alev alev yandı
        Ağaca çarpan araç alev alev yandı
        KBÜ mezunu Salman'a Seoul Design Awards'ta üç ödül
        KBÜ mezunu Salman'a Seoul Design Awards'ta üç ödül
        Karabük'te Ergenekon Mahallesi trafiğe açıldı
        Karabük'te Ergenekon Mahallesi trafiğe açıldı
        Sosyalfest'e başvuru sayısı 7 bini geçti
        Sosyalfest'e başvuru sayısı 7 bini geçti
        Eskipazar'da Sığırcık Suyu ve cami restorasyonunda sona gelindi
        Eskipazar'da Sığırcık Suyu ve cami restorasyonunda sona gelindi
        Karabük'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Karabük'te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı