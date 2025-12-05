Karabük'te refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Karabük'te refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Oktay (49) idaresindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ramazan Oktay'ın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
