        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te refüje devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 03:28 Güncelleme: 05.12.2025 - 03:28
        Karabük'te refüje devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Ramazan Oktay (49) idaresindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ramazan Oktay'ın cenazesi, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

