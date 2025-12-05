Karabük Üniversitesinden kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 4. Ulusal MediRalli organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte öğrenciler, acil müdahale senaryolarında bilgi ve becerilerini sergiledi, dereceye giren takımlar ödüllendirildi.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz ile akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen programın açılışında öğrencilerin önceki etkinliklerde yaptıkları çalışmalar izlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solmaz, MediRalli'nin öğrencilerin soğukkanlılık ve doğru karar verme becerilerini geliştiren özgün bir yarışma formatı olduğunu belirterek, "Bu yarışma formatı öğrencilerin öğrendiklerini doğru zamanda ve doğru yerde uygulayabilmelerini, acil müdahale sırasında soğukkanlılıklarını test etmelerini sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- KBÜ Rektörü Kırışık'tan Kamil Güleç Kütüphanesi'ne 600 kitaplık bağış

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kamil Güleç Kütüphanesi'ne farklı alanlardan 600 kitap bağışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kitaplar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlere geniş bir araştırma yelpazesi sunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, kütüphanelerin üniversitelerin düşünsel altyapısını oluşturan temel yapılardan biri olduğunu belirterek, "Kütüphaneler, gençlerimizin düşünme ve üretme kültürünü besleyen sessiz birer öğrenme merkezidir. Bu bağışı, öğrencilerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve akademik gelişimlerine küçük bir katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı vizyonunun, bilimi rehber edinen gençlerle anlam kazanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. - KBÜ'den safran yetiştiriciliğine akademik katkı KBü Orman Fakültesi, Safranbolu'nun Gayza bölgesinde yürütülen Safran Araştırma Deneme Sahası çalışmalarına akademik danışmanlık sağlıyor. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencileri, proje yürütücüsü ve Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Alan eşliğinde Safranova proje alanını ziyaret ederek sahada gerçekleştirilen bilimsel araştırmaları yerinde inceledi.