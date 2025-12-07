Habertürk
        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 07.12.2025 - 12:41 Güncelleme: 07.12.2025 - 12:41
        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        N.Y. (65) idaresindeki 55 BK 966 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Bartın kara yolu Danişment köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

