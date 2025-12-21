Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çocuklar için atölye etkinliği düzenlendi

        Karabük'te çocuklara yönelik "3 Boyutlu Kalemle Hayaller Şekil Buluyor" atölye etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 16:48 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:52
        Karabük'te çocuklar için atölye etkinliği düzenlendi
        Karabük'te çocuklara yönelik "3 Boyutlu Kalemle Hayaller Şekil Buluyor" atölye etkinliği gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Bilim Merkezi tarafından çocuklar için düzenlenen atölye çalışmasının ikincisine yoğun katılım oldu.

        Talep üzerine yeniden planlanan etkinlikte, 6 yaş ve üzeri çocuklar üç boyutlu kalem teknolojisiyle tasarım yaptı.

        Dört seansta gerçekleştirilen programla, çocukların el becerilerinin ve hayal güçlerinin desteklenmesi amaçlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların ürettiği ve hayal gücünü özgürce kullandığı her ortamın kıymetli olduğunu belirterek, "Yoğun ilgi gören bu atölye çalışmasının ikincisini hayata geçirmekten memnuniyet duyduk. Karabük'te bilimi, teknolojiyi ve üretmeyi erken yaşta çocuklarımızın hayatının bir parçası haline getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

