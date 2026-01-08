Karabük'ten kısa kısa

Karabük'te "SOGEP-Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim" Projesi hayata geçiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje demir-çelik ve imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve mesleki eğitimi sektörle daha güçlü bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlanıyor.

Toplam 15 milyon 200 bin lira bütçeli proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülüyor.

Proje kapsamında mesleki ve teknik eğitimde altyapı modernizasyonu, uygulamalı eğitim ve istihdam süreçleri bütüncül modelle ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, projenin Karabük'ün üretim kültürü ve sanayi kimliğiyle uyumlu, güçlü bir mesleki eğitim yatırımı olduğunu belirtti.

Karabük'ün demir-çelik sektörü başta olmak üzere sanayi altyapısı güçlü şehir olduğunu aktaran Akbaş, "Bu proje ile gençlerimizin mesleki yeterliliklerini artırıyor, okul-sektör işbirliğini daha somut ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Modern atölyeler, uygulamalı eğitim programları ve istihdam odaklı yaklaşımımız sayesinde mesleki eğitimin kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. - Kar küreme ve temizlik çalışmaları devam ediyor Karabük Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce cadde, sokak ve yaya alanlarında biriken karlar temizlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kar sonrası sürecin titizlikle yönetildiğini belirterek, "Kar yağışının ardından da ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. Şehrimizin tamamında yürütülen çalışmalarla günlük yaşamın en kısa sürede normal seyrine dönmesini amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve şehir düzeni için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.