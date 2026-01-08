Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük'te "SOGEP-Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim" Projesi hayata geçiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:10
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te "SOGEP-Eğitim Kenti Karabük'te Nitelikli Mesleki Eğitim" Projesi hayata geçiriliyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, proje demir-çelik ve imalat sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve mesleki eğitimi sektörle daha güçlü bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlanıyor.

        Toplam 15 milyon 200 bin lira bütçeli proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, KARDEMİR Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülüyor.

        Proje kapsamında mesleki ve teknik eğitimde altyapı modernizasyonu, uygulamalı eğitim ve istihdam süreçleri bütüncül modelle ele alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, projenin Karabük'ün üretim kültürü ve sanayi kimliğiyle uyumlu, güçlü bir mesleki eğitim yatırımı olduğunu belirtti.

        Karabük'ün demir-çelik sektörü başta olmak üzere sanayi altyapısı güçlü şehir olduğunu aktaran Akbaş, "Bu proje ile gençlerimizin mesleki yeterliliklerini artırıyor, okul-sektör işbirliğini daha somut ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuyoruz. Modern atölyeler, uygulamalı eğitim programları ve istihdam odaklı yaklaşımımız sayesinde mesleki eğitimin kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Kar küreme ve temizlik çalışmaları devam ediyor

        Karabük Belediyesi, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce cadde, sokak ve yaya alanlarında biriken karlar temizlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kar sonrası sürecin titizlikle yönetildiğini belirterek, "Kar yağışının ardından da ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor. Şehrimizin tamamında yürütülen çalışmalarla günlük yaşamın en kısa sürede normal seyrine dönmesini amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve şehir düzeni için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        - Karabük Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi imzalandı

        Karabük Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında, memur kadrosunu kapsayan sosyal denge sözleşmesi imzalandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sözleşme, BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Cenk Davulcu'nun Karabük Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında imzalandı.

        Sözleşmeyle belediyede görev yapan memurların sosyal ve mali haklarının güçlendirilmesi hedeflenirken, çalışma barışının ve kurumsal motivasyonun artırılması amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyede görev yapan memurların haklarını koruyan, emeğin karşılığını gözeten her adımı çok önemsediklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Sosyal denge sözleşmesi, çalışma barışını güçlendiren ve kurumsal aidiyeti artıran önemli bir uygulamadır. İmzalanan sözleşmenin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sürece katkı sunan BEM-BİR-SEN yöneticilerine teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

