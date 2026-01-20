Habertürk
        GÜNCELLEME - Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı

        Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 20.01.2026 - 02:50 Güncelleme: 20.01.2026 - 02:50
        Karabük'te bir kişiyi tüfekle vurarak yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında oturan M.K. (53), kızı E.K'yi evine çağırdı.

        E.K. eve erkek arkadaşı B.H. (24) ile gitti. M.K. evin giriş kapısında B.H'ye tüfekle ateş etti.

        Ayak bileğinden vurulan B.H. evden uzaklaştı. Yıldırım Kemal Caddesi'ne kaçan B.H'ye ilk müdahaleyi veteriner hekim yaptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        B.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Evin penceresinden havaya birkaç el ateş eden şüpheli M.K. ise polis ekiplerince yakalanarak karakola götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

