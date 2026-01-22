Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:40 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:40
        Karabük'ten kısa kısa
        AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, parti binasında gerçekleştirilen halk buluşmasında, gaziler, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Salt, milletle kurulan doğrudan iletişimin, en güçlü yol haritası olduğunu belirtti.

        - Keltepe Kayak Festivali düzenlenecek

        Karabük Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Keltepe Kayak Festivali yapılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keltepe Kayak Merkezi'nde 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek festival saat 11.30'da başlayacak.

        Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için cuma pazarından festival alanına saat 10.30'da ücretsiz servis hizmeti sağlanacak. Organizasyona 16 yaşından küçükler, velileri eşliğinde katılacak.

        Festival boyunca Keltepe Kayak Merkezi'nde kayak gösterileri, çeşitli oyunlar ve yarışmalar, DJ performansı ve canlı müzik etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ayrıca alanda mobil ikram aracı hizmet verecek.

        Akşam saatlerinde ise ateş, ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, organizasyonun Karabük için önemli bir ilk olduğuna belirterek, "Karabük'ün önemli değerlerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezi'nde, hemşehrilerimizi sporla, eğlenceyle ve doğayla buluşturacak bir organizasyona imza atıyoruz. Şehrimizde ilk kez düzenlenecek Kayak Festivali ile kış sporlarına ilgiyi artırmayı, Keltepe'yi daha geniş kitlelere tanıtmayı ve Karabük’te sosyal hayatı canlandırmayı amaçlıyoruz. Hemşehrilerimi aileleriyle bu güzel festivale davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - Gençlik ve Spor İl Müdürü Güven, Keltepe Kayak Merkezi'ni inceledi

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, 24 Ocak'ta düzenlenecek festival öncesi Keltepe Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, incelemede pistlerin durumu, telesiyej ve mekanik tesislerin işleyişi, güvenlik önlemleri, ulaşım ve otopark düzenlemeleri ile ziyaretçilerin konfor ve güvenliğini artırmaya yönelik planlamalar ele alındı.

        Güven, ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Güven, festivalin sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm birimlerin koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

