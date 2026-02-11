Canlı
        Haberleri

        KARDEMİR, Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'nda platin sponsor olacak

        Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 12-13 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'na platin sponsor olarak katılım sağlayacak.

        11.02.2026 - 15:17
        KARDEMİR, Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'nda platin sponsor olacak
        Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk entegre demir-çelik fabrikası ve demir yolu rayı ile demir yolu tekeri üretiminde tek milli markası olan KARDEMİR'in Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026'ya platin sponsor olacak.

        KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, forumun açılış oturumunda konuşmacı olarak yer alacak ve Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki sanayileşme yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunacak.

        Türkiye'de raylı sistemler sektörünü oluşturan kamu, sanayi ve akademi paydaşlarını bir araya getiren forum, yerli ve milli üretim altyapısının güçlendirilmesi, stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörel kapasitenin artırılması açısından zemin sunuyor.

        KARDEMİR, raylı ulaşım sistemlerine yönelik yerli üretim kapasitesini artırma hedefiyle, 2007'de devreye aldığı Ray-Profil Haddehanesi ile demir yolu rayı üretimine başladı. 2018'de ise Stratejik Yatırım Teşvikleri kapsamında hayata geçirdiği Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek milli üreticisi konumuna geldi.

        Bu yatırımlar, yalnızca iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadı, aynı zamanda dışa bağımlılığı azaltan yüksek katma değerli ürünler sunarak milli sanayi hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor.

        Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu 2026, sektör adına verimli işbirliklerine ve raylı sistemlerde yerlilik oranını daha da artıracak stratejik hedeflere ivme kazandıracak bir platform olarak dikkati çekiyor.

        Açıklamada, KARDEMİR'in, sahip olduğu üretim kabiliyeti, güçlü AR-GE altyapısı ve milli vizyonuyla raylı sistemler sektöründe sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

